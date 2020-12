La CASS ha destinat 2,8 milions a pagar baixes provocades per la Covid

Actualitzada 23/12/2020 a les 07:34

Redacció Andorra la Vella

El cost de les baixes de les persones que han contret la Covid-19 o bé han hagut d’aïllar-se ascendeixen a 2.832.430 euros, tal com va informar ahir el consell d’administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Aquesta xifra correspon a les 4.400 incapacitats laborals a les quals, de moment, s’han hagut de fer front des de la parapública. A més a més, també es va traslladar informació relativa al temps que va estar de baixa cadascuna de les persones afectades per la pandèmia, que de mitjana van ser 14 dies, que en valors absoluts vol dir que s’han cobert 61.441 jornades a 46,1 euros cadascuna.



Els comptes del tercer trimestre que va aprovar ahir el consell d’administració van presentar uns 69,8 milions de despesa sanitària de la branca general, un 4,3% més que el 2019. D’aquest import, les prestacions econòmiques de baixes, pensions d’invalidesa i d’orfenesa corresponen al 52,8 milions d’euros, un increment del 17,2% vers l’any passat. Des de la CASS es va indicar que aquest augment corresponia a situacions derivades de la pandèmia. Els ingressos van tenir un augment del 3,1%, i es van enfilar fins als 92,2 milions entre cotitzacions d’assalariats i autònoms. Les despeses de la branca de jubilació van créixer un 8%, corresponent als 80 milions de pensions contributives i 3,8 de les no contributives, que cobreix el Govern. La xifra de pensionistes va augmentar en un 4,6% respecte a totes les que hi havia el 2019.

#2 Josep

(23/12/20 08:02)



#1 Dani

(23/12/20 07:34)