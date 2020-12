Intent de furt amb força en una immobiliària del centre

Actualitzada 23/12/2020 a les 06:36

Anna Ribas Andorra la Vella

La policia investiga la que suposadament seria una temptativa de furt amb força en unes portes que donarien accés a una oficina d’una immobiliària situada a l’avinguda Príncep Benlloch. Amb tot, els lladres no haurien arribat a entrar i, per tant, no es van poder endur res. El cos de seguretat està duent a terme la investigació pertinent per esclarir els fets.



Fonts properes al negoci afectat van assegurar que els treballadors es van trobar tant la porta de l’edifici com la de la immobiliària forçades i van procedir a trucar a la policia.



Fins al lloc dels fets es van desplaçar diferents dotacions, també d’agents no uniformats, per desenvolupar-hi diverses tasques i per analitzar si hi ha alguna càmera que pugui haver enregistrat els presumptes autors del crim. Cap a quarts de dotze del matí es van retirar els efectius.