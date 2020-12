El comú demana sis mesos més a la propietat per negociar el contracte del Palau de Gel

Camp assenyala que l'opció que "més convenç" a la corporació és la compra i que el lloguer ha de ser en tot cas a 30 anys

Actualitzada 23/12/2020 a les 17:31

Dolors Moreno Andorra la Vella

El comú ha enviat aquest matí una carta a la propietat del Palau de Gel de contesta a la que els van fer arribar reclamant el retorn de la finca i les instal·lacions construïdes el 31 de desembre, la data que finalitza el contracte de lloguer. La corporació demana sis mesos més de termini per continuar les negociacions i trobar una solució que els permeti seguint explotant unes instal·lacions que es consideren un actiu de la parròquia i el país. Ho ha exposat el cònsol major de Canillo, Francesc Camp, en una compareixença pública convocada aquest matí i que s'ha realitzat a les quatre de la tarda via telemàtica. Camp ha exposat que confien en un gir de la situació i que la propietat s'avingui a seguir parlant però també ha exposat les línies vermelles del comú, que passen per no "hipotecar la parròquia". En aquest sentit, ha exposat que l'opció que "més convenç"a l'administració parroquial és la de la compra del terreny però va negar que hagin posat sobre la taula una oferta en ferm i que s'hagin proposat 9 milions d'euros. Ha assegurat que en les converses mantingudes entre les dues parts (des de l'agost entre advocats) s'ha parlat "d'imports més baixos, lluny d'aquesta xifra" i que en tot cas estan disposats a estudiar una "oferta raonable" tenint en compte que qualsevol compra obligarà a anar a endeutament bancari però no hauria de convertir-se en un llast per a les finances comunals. Quant a l'opció del lloguer, va indicar que la darrera oferta en ferm feta per la corporació ha estat de 100.000 euros anuals i a 30 anys i que a més contempli una prorroga de fins a 10 anys més en funció dels diners que s'inverteixin a la instal·lació. El cònsol va indicar que podrien avaluar pagar més dels 100.000 euros però que és especialment important el termini del contracte per tal de poder amortitzar els diners que s'hi destinin a la millora del Palau i que ja d'entrada haurien de superar els 2 milions d'euros. Però en la darrera oferta comunicada, la propietat va oferir 10 anys de contracte i 300.000 euros de lloguer. Malgrat l'allunyament actual, el cònsol confia en poder redreçar la situació i tornar a la taula de negociació i va apel·lar al compromís de la família propietària amb la parròquia demostrat tots aquests anys. A més, va recordar que hi ha 28 treballadors a sou al Palau de Gel i que, en tot cas, es mereixen una sortida laboral digna.