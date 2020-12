Actua i GSIC de Microsoft seleccionen els finalistes del concurs d''start-ups'

La iniciativa per impulsar la tecnologia esportiva ha rebut projectes de 18 països

Signatura entre Jordi Gallardo i Iris Córdoba Signatura entre Jordi Gallardo i Iris Córdoba Actua

Actualitzada 23/12/2020 a les 10:34

Redacció Andorra la Vella

La competició Andorra Sports Startup Challenge convocada per Actua

Actua i Global Sports Innovations Center (GSIC), de Microsoft, ja té les deu propostes finalistes seleccionades per escollir "les solucions més disruptives i les últimes tecnologies en tot el món a través d'un concurs d’startups per ajudar a millorar l'experiència i la fidelització de l'usuari a desestacionalitzar l'oferta esportiva i turística a Andorra". La iniciativa ha rebut gairebé 70 propostes de 18 països.



El ministre d'Economia i Presidència i màxim responsable d'Actua, Jordi Gallardo, ha destacat rebre tantes propostes "corrobora l'interès que desperta el país en l'àmbit de l'esport i la muntanya". Gallardo s'ha mostrat satisfet pel gran nombre de projectes "i per la qualitat de les mateixes". La directora genereal de l'GSIC, Iris Córdoba, ha assenyalat que "el gran nombre de participants de diferents regions ens asseguren una final molt competitiva on veurem solucions variades" i ha afegit que el concurs és gran oportunitat per als finalistes que podran competir per concursar "per dur a terme pilots a Andorra i per posicionar el Principat com a referent dels seus esports més representatius. "



Els deu finalistes escollits són Blocksport de Suïssa, CamOnApp d'Argentina, EVIX FIRM SL d'Espanya, Force Impact Technologies (FIT) dels Estats Units, Global Sport Technology del Regne Unit, Macco Robotics, també espanyola, MoonBikes Motors de França, Ratoong de Dinamarca, Snow51 de la Xina i Xeerpa Màrqueting Solutions proposta provinent també d'Espanya.



Jordi Gallardo ha destacat que les tres startups millor classificades, inclosa la guanyadora, participaran en diferents activitats com l’Investor Day al març, en reunions de negocis amb membres del clúster d'esports i podran mostrar les seves solucions a la Casa de la Muntanya i ha assegurat que "estem convençuts que les seves aportacions seran molt interessants per al nostre país". El ministre ha explicat que "arran d'aquesta iniciativa ens estan contactant empreses interessades a conèixer el país per a una possible implantació".