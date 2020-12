El text, que derogaria la llei del 2003, el van presentar tots els grups parlamentaris excepte el de terceravia

Actualitzada 23/12/2020 a les 12:22

Gerard del Castillo Andorra la Vella

El Govern ha emès un criteri favorable a la proposició de llei qualificada de protecció de dades personals presentada pels grups parlamentaris demòcrata, socialdemòcrata, liberal i de Ciutadans Compromesos. La proposició deroga la primera Llei qualificada de protecció dades personals del 2003 i neix de la necessitat de modernitzar l’actual marc jurídic andorrà, prenent com a base la normativa europea en matèria de protecció de dades.



El Govern, en el criteri publicat aquest matí al Butlletí del Consell General, valora molt positivament aquesta iniciativa legislativa, ja que permetrà ampliar, reforçar i consolidar el marc legislatiu vigent en matèria de protecció de dades personals.



En el seu criteri, el Govern entén que seria necessària la inclusió a la llei d’un article relatiu a les normes corporatives vinculants i ha constatat unes mancances en el capítol relatiu a l’autoritat de control independent andorrana. Considera que caldria reconsiderar les incompatibilitats en l’exercici de les seves funcions, els requisits per esdevenir membre, la destitució dels seus membres i les possibles exclusions en l’àmbit de les seves competències.



Per últim, considera que hi ha un excés de protecció a l'hora d'elaborar algunes dades estadístiques. Un excés de protecció que no hauria de limitar l'enriquiment de la informació, especialment quan es tracta d’informació d'alt valor afegit, absolutament necessària per poder complir amb els mandats legislatius i també del Govern, sempre que es garanteixin els estàndards internacionals de confidencialitat i seguretat.