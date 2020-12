La pandèmia fa incrementar la venda de loteria

Les administracions de loteria del país han incrementat molt o poc el volum de vendes de dècims de cara a la loteria de Nadal que se celebra avui a Espanya. Els establiments afirmen que la població ha recuperat l’esperit per jugar gràcies, en part, a la pandèmia.

Actualitzada 22/12/2020 a les 05:41

Lorena Giménez Andorra la Vella

Nadal és l’època de la il·lusió i la celebració del sorteig de la loteria el 22 de desembre encara en genera més. Com ja és habitual els residents van aprofitar la jornada prèvia del joc per adquirir la darrera butlleta, la qual potser acabarà sent la premiada. En aquest sentit, les administracions de loteria del país han incrementat el nombre de dècims venuts i, segons van indicar, un dels motius principals rau en la pandèmia del coronavirus, la qual ha augmentat l’esperança i la il·lusió de la ciutadania per obtenir ni que sigui un petit premi.



Així doncs, la Maria Antònia Rabassa, de la papereria Punt i Ratlla, va afirmar que el volum de venda s’ha incrementat en un 30% respecte a l’any passat i va destacar que ahir ja havien venut totes les butlletes per al sorteig de Nadal d’avui. “La gent ha demanat molta loteria aquest any, aquells clients que no jugaven mai han vingut a comprar i els habituals han adquirit més dècims dels que acostumaven a agafar”, va manifestar.



Rabassa va exposar que el principal motiu de l’augment és que “la població ha intentat tenir una mica més d’il·lusió per Nadal, sobretot tenint en compte la situació mundial provocada per la pandèmia de la Covid”. I va apuntar que malgrat que només és una possibilitat entre moltes, la gent “ha invertit en aquest desig per endur-se un bon regal aquestes festes”.



En la mateixa línia, la Marta Maria Martínez, de l’administració de loteria el Mag, va assenyalar que també els ha augmentat el volum de vendes de dècims per al sorteig de demà. “Dissabte vam esgotar les butlletes que havíem adquirit i avui (ahir) estem venent les paperetes que surten de la màquina”, va dir.



Martínez també va considerar que la irrupció del coronavirus des de fa quasi un any ha influït notablement en aquest augment, ja que “en tenir la frontera tancada la gent s’ha hagut de quedar aquí. L’any passat anaven a la Seu, a Lleida, a Barcelona o Madrid i aprofitaven per adquirir un dècim de diverses localitats i tenir més possibilitats”. Així, es va mostrar molt satisfeta per l’increment en la venda de butlletes i que “els compradors habituals segueixin fent confiança en nosaltres”.



D’altra banda, la Mireia Martí, de l’administració Cal Tavi, va comentar que han venut el mateix nombre de dècims de la loteria de Nadal que durant l’any passat. “Nosaltres només treballem amb la gent del país i la demanda ha estat molt semblant a la que vam tenir el 2019”, va expressar.