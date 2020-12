La CASS ha cobert 4.400 baixes per Covid fins al setembre

Les aturades laborals han tingut un cost de 2,8 milions d'euros

Actualitzada 22/12/2020 a les 17:57

Redacció Andorra la Vella

La CASS acumula 4.400 baixes laborals de persones que han donat positiu per Covid o que han hagut d'estar en aïllament per ser contacte directe d'un contagiat fins al setembre, segons el balanç de dades del consell d'administració celebrar avui. Els aturs d'assegurats han tingut un cost diari de 46,1 euros que suposen un cost total de 2.832.430 euros ja que la mitjana han estat 14 dies de baixa que sumen 61.441 dies de prestacions salarials cobertes per la Seguretat Social per la pandèmia.



Els comptes aprovats per la CASS es tanquen amb 69,8 milions de despesa sanitària de la branca general, un 4,3% més en el tercer trimestre del 2019. Les prestacions econòmiques de baixes, pensions d'invalidesa i d'orfanesa ascendeixen a 52,8% que eleven un 17,2% el cost del mateix període de l'any passat i des de la CASS es precisa que l'augment correspon "principalment a les baixes de diagnòstic, sospita i aïllament per contacte de Covid-19".



L'evolució dels ingressos en els primers nou mesos de l'any supera en un 3,1% els del mateix període del 2019 amb 92,2 milions d'euros recaptats de les cotitzacions d'assalariats i treballadors per

compte propi i 9 milions corresponents a cotitzacions de pensions i períodes de baixes.



La branca de jubilació ha registrat un increment de les despeses del 8% amb 80 milions abonats per pensions contributives i 3,8 per les no contributives, que cobreix el Govern. Els ingressos han tingut una baixada de l'1,8% amb 107,3 milions de les cotitzacions dels assegurats, segons els números fet públics per la CASS.



La xifra pensionistes ha augmentat en els primers nou mesos un 4,6% respecte el total de l'any passat. El nombre de jubilats ha estat de 14.087, distribuïts ent 12.458 pensionistes de jubilació, 6 capitals de jubilació i 3.204 de viduïtat de les quals 81 de temporals.