Govern exigeix claredat a Catalunya en l'obertura

Actualitzada 22/12/2020 a les 05:36

EL SECTOR HOTELER LAMENTA EL DUBTE

El sector hoteler lamenta la incertesa generada arran de la possibilitat o no que els turistes catalans puguin accedir al país amb una reserva de pernoctació. Així ho va manifestar el director de la Unió Hotelera, Jordi Pujol, qui va assenyalar que “les persones truquen als establiments demanant si poden venir per les festes nadalenques i nosaltres ens seguim cenyint al que figura en el decret de la Generalitat, que amb una reserva hotelera sí que hi poden accedir”. Pujol va afirmar que malgrat la incertesa “encara ens arriba alguna reserva” i, “per sort, les que teníem en standby no les han arribat a cancel·lar”. Tanmateix, va destacar que esperen que el Govern o la Generalitat “ens aclareixi la situació actual”.

Les viralitzades declaracions de la directora de Protecció Civil de Catalunya, Isabel Ferrer, en les quals afirmava que la mobilitat entre Andorra i el país del sud se circumscrivia “exclusivament” als residents de l’Alt Urgell han agafat a contrapeu el Govern, que ahir a través del ministre portaveu, Eric Jover, va demanar “claredat” a la Generalitat per tractar de resoldre una una situació que té en suspens el sector turístic.“Malauradament la comunicació que ens arriba des de Catalunya no sempre és tan inequívoca com hauria de ser. Tant els ciutadans catalans com els ciutadans andorrans agrairíem que el missatge fos el més clar possible”, va manifestar Jover, que es va mostrar “convençut” que les autoritats catalanes “aclariran el seu missatge” en les properes hores “per no deixar dubtes sobre la seva interpretació”. Sigui com sigui, Jover va remetre’s “a les declaracions oficials i públiques de diferents autoritats catalanes”, en al·lusió a la consellera de Presidència, Meritxell Budó, o al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.“Van dir que la mobilitat estava assimilada a l’Alt Urgell i que es permetia el desplaçament a la segona residència o en cas d’haver reservat un hotel. Ens quedem amb aquesta versió perquè és la que informalment per diferents càrrecs de consellers de la Generalitat se’ns ha confirmat”, va afirmar Jover. Així mateix, el ministre va realçar la millora de la situació sanitària al país i va assegurar que els ciutadans catalans “en cap cas es posarien en risc per venir a visitar-nos”.Sense pèls a la llengua, el president del grup parlamentari de CC, Carles Naudi, va arremetre contra Ferrer. “Hi ha missatges que malgrat que no puguin tenir el mateix valor legal que el dels consellers sí que tenen un valor molt important per espantar les persones que tenien pensat pujar a Andorra a veure als seus familiars o anar senzillament a passar uns dies amb la seva bombolla de convivència”, va sostenir Naudi, força enutjat. “Sobta que malgrat els esforços del Govern hi hagi persones que giren en contra el seu missatge públic i ens deixen en una situació molt delicada”, va afegir. En aquest sentit, Naudi va asseverar que “no és de rebut que ens deixin en la situació que ens estan deixant quan després es fa el clam al multilateralisme i a la lleialtat institucional”, tot recordant la cooperació d’Andorra assistint pacients de Covid-19 de l’Alt Urgell i practicant TMA als transfronterers.Amb un to més conciliador, el president del grup parlamentari de DA, Carles Enseñat, va excusar la directora de Protecció Civil de Catalunya. “Hi ha hagut una interpretació del gabinet jurídic de la conselleria de Salut que intenta limitar tots els eixos que puguin provocar un rebrot de la pandèmia, però haurà de ser modificat perquè tots els responsables polítics d’Andorra i la Generalitat ho veiem igual”, va dir. Mesurant també les paraules, des de L’A Ferran Costa va trobar a faltar “concreció” en les mesures i va instar les autoritats catalanes a tenir un posicionament més nítid.Al seu torn, el president del grup parlamentari del PS, Pere López, va demanar “prudència” al Govern perquè “la pressa per anunciar decisions acaba esdevenint contraproduent”, ja que va considerar que “s’han fet anuncis amb certa pompositat sobre coses que no estaven definitivament tancades”. En darrer lloc, el líder de terceravia, Josep Pintat, va mostrar-se caut respecte a l’encreuament d’informació. “Vull pensar que tot això és fruit del que estem vivint, d’un desgavell propi de la pandèmia.”