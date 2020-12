El comú també ha aprovat l'aportació d'un milió d'euros a la CASS per fer front a l'emergència sanitària

Actualitzada 22/12/2020 a les 19:00

La cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha manifestat aquesta tarda durant la sessió de consell de comú que la corporació convocarà un concurs públic per privatitzar una quarta part del Centre d'Interpretació de l'aigua i del Madriu (CIAM). La voluntat del comú socialdemòcrata és reactivar l'entrada nord de la parròquia i donar vida a les instal·lacions a través d'una gestió pública-privada d'una part d'aquestes. Així, Gili ha explicat que aquesta possibilitat ve donada "perquè som conscients que una universitat virtual estaria interessada a utilitzar per al seu benefici part de les instal·lacions". Durant la sessió de comú també s'ha aprovat la modificació del conveni signat el 2008 entre Escaldes i FEDA, en el qual hi figurava la cessió del terreny del Prat del Roure per a la construcció d'una gran estructura per produir calor i calefacció. La corporació escaldenca ha sol·licitat canviar la ubicació del terreny per la situada a sota del pont del Copríncep Joan Martí, "una localitat que no ens retira una propietat comunal verda com ho és el Prat del Roure".



El comú també ha aprovat l'aportació d'un milió d'euros a la CASS per fer front a l'emergència sanitària causada per la pandèmia de la Covid-19. En aquest sentit, conseller de la minoria de Demòcrates, Miquel Aleix, ha reiterat la posició del partit al·legant que "Escaldes podria haver fet un esforç i ser més solidari amb la donació al Govern".