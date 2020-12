Els empresaris demanen una carència “de quatre o cinc anys” pels crèdits tous

Armengol exposa que molts negocis presenten pèrdues i necessiten convertir el finançament en préstecs per allargar els seus terminis de venciment

Actualitzada 22/12/2020 a les 12:24

Adrià Esteban Andorra la Vella

El president de la Cambra de Comerç, Miquel Armengol, ha exposat avui durant la presentació del programa Fem Empresa que l’empresariat reivindica una carència “de quatre o cinc anys” del programa de crèdits tous que va a posar disposició el Govern durant la pandèmia. “La gent necessita més terminis per tenir més muscle financer quan l’activitat econòmica es reprengui”, va considerar Armengol tenint en compte les pèrdues registrades pel sector empresarial. Així mateix, el president de la Cambra va expressar que aquesta opció de convertir els crèdits tous en préstecs permetria “que el Govern surti afavorit perquè tindrà més seguretat que no haurà d’executar els avals que ha fet”.

D’altra banda, la directora general de la Cambra de Comerç, Pilar Escaler, ha manifestat que el programa Fem Empresa de la Cambra ha copsat algun dels principals neguits dels empresariats, entre els quals figura a curt termini “una major interlocució amb el Govern quan es prenguin mesures” o una major “objectivitat i racionalització dels diners públics”. A més, a llarg termini, Escaler ha recordat la importància de millorar les infraestructures de comunicació, mantenir la competitivitat fiscal o promoure la transformació digital de les empreses. Per aquest motiu, el programa Fem Empresa comptarà amb una acció d’assessorament empresarial en les mesures econòmiques, programes de visibilitat empresarial i transformació digital, jornades empresarials i un servei de mediació i conciliació laboral per donar suport a les empreses en situació de litigi.

