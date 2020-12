Els banders recuperen un esparver que havia xocat amb un vidre

L'animal va quedar atordit per l'impacte contra un edifici a Santa Coloma

Actualitzada 22/12/2020 a les 10:17

Redacció Andorra la Vella

Els banders han recuperat un esparver comú que havia impactat contra un vidre, segons han fet públic a les xarxes socials. L'animal va ser rescatat gràcies a la col·laboració d'un ciutadà que va trucar al 148 per avisar els agents del cos de medi ambient.



El director de banders, Ferran Teixidó, ha explicat que l'animal va quedar atordit a causa de l'impacte que va patir ahir a Santa Coloma i ha precisat que les topades es produeix perquè les aus veuen reflectit el cel o els arbres en vidrieres reflectants. Teixidó ha comentat que no és habitual que els passi a rapinyaires com l'esparver comú però que es troben casos així de quan en quan i ha destacat que "cada vegada la ciutadania és més sensible" i alerta als banders per informar que hi ha un animal al terra.



Els banders van recollir l'au i la van portar al centre de recuperació de fauna on quedarà en observació per determinar si ha patit algun dany.