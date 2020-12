El Govern està a l'espera de rebre 100.000 unitats més

Redacció Andorra la Vella

El Govern ha destinat 900.000 euros en la compra de 200.000 autotests d'antígens que s'estan repartint a la població de manera gratuïta amb l'objectiu que la ciutadania es faci la prova just abans de reunir-se amb familiars i amics per a les celebracions nadalenques. Així ho ha fet saber aquesta tarda el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, qui ha especificat que 100.000 unitats ja estan disponibles i que estan a l'espera de rebre la resta. Aquesta adquisició, segons ha explicat, es podria destinar a un segon repartiment gratuït d'autotests d'antígens per tal que la ciutadania es faci una altra prova abans de la celebració de Cap d'Any.



El ministre de Salut ha recordat la importància de seguir les mesures de protecció i els protocols de Nadal. En aquest sentit, ha especificat que no es poden fer més de dues reunions durant les festes nadalenques, que aquestes no poden ser de més de 10 persones i com a màxim de tres bombolles de convivència i que és recomanable fer-ser l'autotest d'antígens abans de les celebracions familiars. Martínez Benazet ha apel·lat a la responsabilitat i ha fet una crida al fet que totes les persones vagin a buscar el seu test d'autocribratge i a protegir-se en tot moment també en cas de desplaçar-se fora del país. "Si fem les coses ben fetes no tenim per què infectar-nos o almenys minimitzarem el risc d'infecció". El titular de Salut ha demanat que abans de saltar-se les mesures es recordi a tots els malalts per la Covid, sobretot aquells que han estat ingressats a l'UCI i a les víctimes, així com les persones que tenen seqüeles per culpa de la infecció i als sanitaris que estan a primera línia en la lluita contra la malaltia.