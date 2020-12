El PS considera “molt elevats” els més de 6 milions gastats per l'AREB en serveis jurídics

Actualitzada 21/12/2020 a les 06:21

Redacció Andorra la Vella

El conseller del PS, Quim Miró, va traslladar ahir una pregunta escrita al Govern per tal de demanar la consideració que té l’executiu sobre els 6.634.371 euros que entre els anys 2015 i 2019 s’ha gastat l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) en serveis jurídics. Miró ho considera “molt elevat”.



Aquesta demanda ve formulada, com exposa el mateix Miró en el text, després que l’AREB hagués contestat una petició d’informació en què precisament es sol·licitava els imports gastats en aquests conceptes. El conseller socialdemòcrata també va exposar que l’AREB, en la resposta que li va fer a la seva petició, li reconeixia que “gairebé totes les demandes administratives en via judicial contra aquesta entitat tenen per objecte la declaració de nul·litat de les seves resolucions”. En aquest sentit, Miró va recordar que l’Agència de Resolució Bancària també reconeix que “els fons són dels clients, tant si han estat migrats a Vall Banc com si no”. Cal recordar que el PS va fer una reserva d’esmena al pressupost.