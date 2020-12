La policia també va arrestar un noi de 20 anys per amenaçar els agents amb dos ganivets

Actualitzada 21/12/2020 a les 12:28

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir la setmana passada un home no resident de 25 anys que es trobava en un domicili de Canillo amb una Taser i un ganivet de cuina. La detenció es va efectuar dimarts 15 de desembre a les 2.40 hores després que el jove ataqués un dels seus companys de pis amb la pistola d'impulsos elèctrics arran d'una discussió i fos enxampat per la policia amb un ganivet de grans dimensions a la mà mentre amenaçava les persones que estaven presents.



La nit abans, 14 de desembre, el cos de seguretat també va arrestar un jove no resident de 20 anys com a presumpte autor dels delictes d'injúries, amenaces i resistència. Els fets van passar de matinada en un domicili particular del Pas, quan els agents van ser requerits perquè hi havia una persona molt alterada i que estava trencant mobiliari del pis. El cos de seguretat va controlar al noi al carrer, on aquest els va insultar i els va amenaçar amb dos ganivets. Els agents van poder contenir-lo, el van dur a l'hospital per fer-li una valoració mèdica i va ser detingut en rebre l'alta.