Darrer adeu de familiars i autoritats a Òscar Ribas

Actualitzada 21/12/2020 a les 05:57

Eduard Piera Sant Julià de Lòria

Andorra va tributar ahir l’últim adeu a qui fou el primer cap de Govern, Òscar Ribas Reig, coincidint amb el dia de Dol Nacional decretat per l’executiu. Atenent a la situació provocada per la pandèmia, el funeral que es va celebrar al seu natal Sant Julià de Lòria, va ser en la més estricta intimitat, només amb els familiars més propers i les principals autoritats del país. Fora del temple, una vintena de persones esperaven l’arribada de la comitiva fúnebre sota una fina pluja, en un dia que es va despertar gris.



Al punt de les 10 del matí, el repic de campanes de l’església de Sant Julià i Sant Germà n’anunciaven l’arribada, que obria un vehicle de la policia i dues motocicletes amb els llums encesos. Esperant-lo, vuit agents del cos de policia i quatre agents de circulació del comú de Sant Julià, tots ells abillats amb els uniformes de gala. Sis dels policies van carregar-se el fèretre a les espatlles després de cobrir-lo amb una bandera del Principat d’Andorra.



La litúrgia va ser oficiada per l’arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Joan Enric Vives, acompanyat del mossèn de la parròquia, monsenyor Pepe Chisvert, i que va tenir una reduïda presència d’autoritats, representades pel cap de Govern, Xavier Espot, la síndica general, Roser Suñé, i el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral. Aquest darrer va afirmar que “és una pèrdua molt gran tant per a la parròquia com per al país”. Una frase a la qual també es va sumar la síndica general, que va manifestar que se n’havia anat “el polític que més empremta ha deixat en el país durant el segle XX”.



El moviment al carrer va ser tallat mentre va durar la cerimònia religiosa, acte fet pels agents de circulació de la vila laurediana, que desviaven qualsevol vehicle que s’aproximés pels carres adjacents. Espot va tornar a destacar “el sentit europeista i multilateralista” de Ribas i en va lloar la seva mirada especialment “en moments complicats”. L’actual cap de Govern també va lamentar que “no podrem continuar rebent els lúcids consells que sempre ens oferia; però cal seguir pel camí que l’Òscar Ribas Reig ens va marcar”.



Després de poc més d’una hora de cerimònia, es va repetir idèntica situació per tal de treure el fèretre del temple i enfilar el camí fins al cementiri lauredià, on ja descansa l’excap de Govern, Òscar Ribas. La vintena de familiars que van estar en l’últim adeu a l’excap de Govern van anar en comitiva en aquesta darrera caminada.



Els homenatges a la figura del primer dirigent de l’executiu no acabaren ahir, ja que tant avui com demà totes les banderes de les diferents dependències públiques seguiran onejaran a mig pal, recordant la figura del polític lauredià.