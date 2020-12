Cap inspecció als comerços que no tenen els preus als aparadors

Actualitzada 21/12/2020 a les 06:42

DESCONEIXEMENT TOTAL

Eduard Piera - Andorra la Vella

El reglament que fa referència al fet que els aparadors de les botigues han de comptar amb el preu dels productes que exposen és un expedient X per a gran part dels comerciants. Així ho va poder constatar el Diari durant la tarda d’ahir, en què les botigues, tinguessin o no els preus posats en els seus aparadors, van afirmar que no coneixien la normativa que fa poc més d’un any va aprovar el Govern, i que tampoc des de l’executiu se’ls havia traslladat cap tipus d’informació.



És el cas del Rafa, que és el responsable d’una botiga d’articles per a la neu, i que va manifestar que “no tenim cap tipus d’informació que s’hagi de posar els preus als aparadors o no”. En el mateix sentit es va manifestar el Jordi, que regenta una botiga de roba i complements, que va comentar que “nosaltres tota la vida hem posat els preus a l’aparador. Sempre havia donat per fet que era obligatori. No tenia coneixement que s’hagués regulat ara fa un any”.



No només és en el sector de la roba que es desconeix la normativa, ja que la Mayra, que té un negoci de productes electrònics amb els preus a l’aparador, va comentar que “els poso perquè considero que és el millor per als clients, però no tenia coneixement que hi hagués risc de multa si no els posés”. Així doncs, el decret dels aparadors és un gran desconegut per a tots els sectors comercials, un autèntic expedient X.

Els controls per vigilar que tothom, ciutadans i empreses, compleix les mesures per frenar la propagació de la Covid-19 han deixat el Govern sense inspectors per a la resta de qüestions. És el cas, per exemple, del control als comerços, que des del mes d’abril estan obligats a informar dels preus dels productes que tenen als aparadors. Fins ara, però, l’executiu no ha fet cap inspecció al respecte a causa de la manca d’efectius.Aquesta nova norma es va aprovar fa un any per donar compliment al pla estratègic de turisme de compres i determinar que qualsevol establiment està obligat a indicar de manera inequívoca, fàcilment identificable i clarament llegible els preus dels productes que té a la venda. Una obligació que es feia extensiva als productes que els comerços tenen a la venda, ja sigui dins del mateix establiment, ja sigui en els aparadors, tant si es tracta de productes alimentaris com no alimentaris. La normativa no va ser d’obligat compliment fins al cap d’un any de ser aprovada, quan es va donar per finalitzada la segona pròrroga que l’executiu va donar als comerciants per adaptar-se a la nova norma. Acabat aquest termini, però, els establiments tenen l’obligació d’informar dels preus dels productes que tenen a l’interior i als aparadors exteriors amb la finalitat “de millorar la informació que els consumidors reben i garantir una compra segura i transparent”. Queden dispensats de l’obligació d’incloure el preu, per raons de seguretat, les joieries, les pelleteries, les rellotgeries, les bijuteries i els establiments sanitaris. Així mateix, es pot dispensar d’aquesta obligació els establiments comercials que exhibeixen als aparadors mercaderies que, pel preu elevat, poden ser causa objectiva d’inseguretat per als establiments en qüestió.Cal recordar que incomplir el reglament que s’ha desenvolupat arran de la Llei de comerç aprovada pel Consell General el 2013 pot suposar sancions econòmiques segons la gravetat de les infraccions comeses.