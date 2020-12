Striptease administratiu

La llei de transparència obligarà les institucions a despullar-se. No serà un nu integral, com en altres països, però sí que hauran de sotmetre a la mirada dels ciutadans a través de la web oficial informació sobre salaris, contractes o adjudicacions.

Actualitzada 20/12/2020 a les 06:42

Andorra la Vella

La Covid-19 i les conseqüències sanitàries, econòmiques i socials de la crisi han engolit l’impacte públic de projectes transcendents. És el cas de la proposició de llei de transparència i accés a la informació pública, presentada ara fa un any al Consell per les forces de la majoria. El Parlament la va prendre en consideració en la sessió desenvolupada el 13 de maig amb el criteri favorable del Govern i ara el debat s’hauria de reprendre amb la finalització del termini de presentació d’esmenes a final d’any i el seu pas a comissió.



Els tot just 24 articles i les disposicions transitòries i finals de la llei obligaran les administracions a despullar-se i mostrar part de les seves entranyes. Salaris i currículums dels càrrecs i assessors, pressupostos, contractes, subvencions i ajuts, inversions i quadres d’amortització... Gran part de la informació econòmica del Govern, els comuns i les institucions haurà d’estar penjada a la pàgina web, si prospera la proposició en els seus actuals termes. La Llei no baixa tant al detall com la de països amb molta més tradició en matèria de transparència, però representa un salt qualitatiu per a l’administració andorrana, poc generosa amb la informació que genera.



La proposició de llei va més enllà de les institucions i també posa la lupa sobre les persones amb càrrecs públics. Els síndics, consellers generals, el cap de govern, ministres, secretaris d’estats i ambaixadors, cònsols i consellers de comú, càrrecs directius d’organismes i societats públiques, els membres del Consell Superior de Justícia, els magistrats, els batlles, fiscals membres del TC i el raonador del ciutadà hauran de formular en el moment d’accedir al càrrec i en finalitzar-lo una declaració de patrimoni jurat davant de notari i dipositar-la al Tribunal de Comptes. El contingut tindrà caràcter confidencial i només podrà ser consultat pels afectats, el Tribunal de Comptes o per l’autoritat competent en el marc d’un procediment judicial. I aquesta obligatorietat s’aplicarà a les persones que ja ocupen aquests llocs de responsabilitat i que disposaran de sis mesos a partir de l’aprovació de llei per formular la declaració amb la relació de béns.



La proposició regula també l’obtenció de la informació no publicada a la web a través d’una sol·licitud d’accés que ha de ser resposta en un termini de dos mesos ampliable a un mes extra si és molt complexa o voluminosa. En cas de denegació, el ciutadà podrà recórrer als tribunals o a la Comissió d’Accés i Avaluació de la Documentació (CAAD), un organisme de nova creació presidit pel secretari general del Govern.



La llei preveu igualment que l’executiu pugui declarar d’ofici informació reservada d’Estat, i per tant vetar-ne l’accés, en supòsits específics (vegeu l’apartat Denegació del gràfic) a través d’una acta formal i informar el Consell General. L’administració, les autoritats i els funcionaris hauran d’assegurar la protecció i custòdia de la documentació, durant els 20 anys màxims de classificació de la informació, i s’aplicaran responsabilitats penals, civils i disciplinàries en cas d’incompliment. Podran accedir-hi els parlamentaris pel compliment de la seva activitat seguint el procediment previst en el reglament del Consell. La conducta i bones pràctiques del Consell i els comuns s’hauran de regular en codis interns amb les incompatibilitats i els conflictes d’interessos aplicables als consellers generals, als cònsols i als consellers de comú.



Qui afecta?

El Govern, els comuns, el Consell General, el Tribunal Constitucional, el Consell Superior de la Justícia, el raonador del ciutadà, el Tribunal de Comptes i tots els organismes públics i empreses amb majoria de capital públic.



Què han de fer?

Publicar de manera periòdica i actualitzada tota la informació rellevant per garantir la transparència i control de la seva activitat pública.



On s’ha de publicar?

A les webs dels organismes de manera accessible, clara i estructurada.



Què és obligatori fer públic?

La relació de les seves competències i funcions.



L’organigrama.



El currículum i la remuneració dels alts càrrecs, directius i càrrecs de lliure designació.



Els comptes, els pressupostos anuals i els informes d’auditoria i fiscalització.



La llista d’entitats dependents i participades incloent els organismes públics i vinculats



Les normes aprovades acompanyades de les memòries justificatives i explicatives.



Els programes d’actuació, els seus objectius i dotació pressupostària.



Els contractes licitats i adjudicats, amb l’import total, l’objecte i la durada.



Les subvencions, avals i ajuts públics concedits, amb l’import, la finalitat i els beneficiaris.



La justificació dels preus públics establerts.



Els quadres d’inversió i amortització de totes les inversions i equipaments i de qualsevol compra o alienació de béns mobles o immobles.



Una relació de tots els béns immobles edificats i equipaments públics.



Altres entitats

Les persones i empreses que rebin una subvenció pública anual a partir de 25.000 euros han de publicar les normes aprovades i les memòries explicatives sobre la utilització de la subvenció pública.



Denegació

L’accés pot ser negat en el cas d’informació reservada la divulgació de la qual perjudiqui:



La defensa i seguretat nacional.



Les relacions internacionals i les obligacions de confidencialitat assumides en mèrits d’acords amb

organismes internacionals.



La seguretat pública.



Les relacions amb els coprínceps i els seus serveis.



La política econòmica, financera i monetària.



La protecció del medi ambient.



La prevenció, investigació i sanció d’infraccions penals, administratives o disciplinàries.



La vigilància, inspecció, control, supervisió i auditoria.



La igualtat entre les parts en els procediments judicials



Les deliberacions en el si o per part d’autoritats públiques en

relació amb l’examen d’un assumpte, així com la garantia de la confidencialitat o el secret requerits en processos de presa de decisions.



La intimitat i la integritat d’acord amb la normativa de protecció de dades personals.



Els interessos econòmics o comercials d’una persona física o jurídica, inclosa la propietat intel·lectual i industrial i la informació empresarial estratègica.



El secret professional.