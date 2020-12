L'escola d'adults tindrà dotze aules i ocuparà uns 1.500 metres quadrats

El centre s’ubicarà a l’antiga seu de la justícia i conviurà amb els rastrejadors Covid

Actualitzada 20/12/2020 a les 06:41

Gerard del Castillo Andorra la Vella

El nou centre de formació d’adults comptarà amb dotze aules i ocuparà prop de 1.500 metres quadrats de l’edifici que fins fa uns mesos era la seu de la justícia. El Govern ha tret a licitació el condicionament dels espais situats al conegut com edifici de les Columnes, situat a l’avinguda Tarragona, per tal de poder habilitar les instal·lacions que acolliran l’escola d’adults. A la primera planta, de la qual s’utilitzaran 720 metres quadrats, s’ubicaran nou aules, a més de la sala de professors i un espai per a l’ús dels alumnes. A la segona planta, de la qual s’usaran 750 metres quadrats, hi haurà tres aules més així com despatxos i altres instal·lacions de l’escola d’adults.



La millora consisteix, bàsicament, en un canvi d’us i l’adaptació dels espais de la antiga seu de la justícia dels quals es preveu retornar part de la superfície al propietari amb les conseqüents modificacions sobretot a nivell de les instal·lacions. L’actuació es portarà a terme a la planta baixa i planta primera i l’altell mantindrà les seves funcions actuals, que són les de l’espai destinat al rastrejadors de contactes del Covid-19. Per això s’ha de tenir especial cura a no afectar el normal desenvolupament de les funcions de la planta altell, per la qual cosa s’ha de preveure un tancament provisional per la seva sectorització. Aquest tancament tindrà la funció d’aïllar del soroll i pols la planta altell.



Es preveu l’aprofitament màxim dels espais preexistents els quals es transformaran en aules i altres continuaran amb funcions de despatxos. Les distribucions es modificaran puntualment, mantenint i aprofitant els espais i distribucions existents. Es tindrà en compte la millora de les situacions a nivell de les aules, que poden tenir un aforament superior al 20 alumnes, amb incorporació de més portes així com la millora a nivell d’evacuació de l’edifici. Els treballs de reforma seran els mínims necessaris per a aquest canvi d’ús.