Un pacient amb Covid deixa l'UCI

El nombre d'hospitalitzacions es manté en 19 i a l'àrea de Cures Intensives queda una persona ingressada per la malaltia, que es troba sota ventilació mecànica

Hospital Nostra Senyora de Meritxell Hospital Nostra Senyora de Meritxell Fernando Galindo

Actualitzada 19/12/2020 a les 17:02

Redacció Andorra la Vella

Un dels dos pacients que estaven ingressats a la Unitat de Cures Intensives de l'hospital ha abandonat l'àrea i actualment només hi ha una persona que es troba sota ventilació mecànica, segons les dades facilitades pel SAAS aquesta tarda. L'hospital es manté amb el mateix nombre de pacients ingressats que ahir, 19, i a planta hi ha 18 persones per Covid.