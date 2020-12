Mor l'excap de Govern Òscar Ribas

El responsable del primer executiu de la Constitució ha traspassat als 84 anys

Actualitzada 19/12/2020 a les 00:12

Redacció Andorra la Vella

Òscar Ribas Reig ha mort avui als 84 anys a Sant Julià de Lòria. El primer cap de Govern constitucional va ocupar la màxima responsabilitat de l'executiu durant quatre períodes, amb un primer mandat del 1982 al 1984 i un segon entre 1990 i 1992 marcat per la preparació de la Carta Magna. Ribas va tornar a assumir les regnes de l'executiu entre 1992 i el 1993 en el qual es va viure el moment històric de l'aprovació de la Constitució i el de l'entrada d'Andorra a les Nacions Unides el 28 de juliol del 1993 amb el primer discurs oficial en català d'un mandatari a la seu de l'organització mundial a Nova York.



En el tercer mandat es van celebrar les primeres eleccions constitucionals i l'any 1994 va viure l'última etapa de cap de Govern.



El polític lauredià ha tingut una llarga trajectòria de dedicació pública que va iniciar en ser escollit membre del Consell General de les Valls a les eleccions del 1971 i 1975. I ha estat autor de nombrosos articles de reflexió sobre el model de país i la necessitat d'obrir-se a les institucions internacionals com la Unió Europea. Des del 2009 al 2015 va ser ambaixador especial amb la missió de desenvolupar les relacions del Principat amb Europa.



Òscar Ribas va néixer a Sant Julià de Lòria el 26 d'octubre de 1936 i va estudiar a l'escola laurediana i al col·legi La Salle de la Seu d'Urgell i després el batxillerat al centre La Salle Bonanova de Barcelona. En la capital catalana es va llicenciar en dret el 1959 i va començar a interessar-se per la política i això li va portar a fer un postgrau en Filosofia Política a la Universitat de Friburg, a Suïssa. L'excap de Govern té diversos reconeixements com a doctor honoris causa per la Universitat de les Illes Balears el 1996, per la Universitat de Geòrgia el 2014 i per la Nacional Academy of Sciences de l'Azerbaidjan el mateix any.



Ribas ha tingut una intensa dedicació empresarial en els negocis familiars del tabac i la banca que va començar amb la fundació de la Banca Reig el 1956. Va ocupar el càrrec de conseller delegat de l'entitat a partir del 1982 i el 1996 es va convertir en president. Des del 2002 era president d'honor d'Andbank, l'entitat que va sorgir de la fusió de Banc Agrícol i Comercial d'Andorra i Banca Reig.



