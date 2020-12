França comença a retirar els cotxes abandonats de l'RN-20

Actualitzada 19/12/2020 a les 06:51

Redacció Andorra la Vella

La prefectura de l’Arieja ha començat a retirar els cotxes cremats i abandonats pels contrabandistes la carretera RN-20. En els darrers mesos havien augmentat significativament, motiu que havia generat malestar a l’Hospitalet, des d’on el seu alcalde va queixar-se d’aquest fenomen, que consisteix que els contrabandistes de tabac compren cotxes a preus molt barats i després els calcinen i abandonen a la mateixa carretera per no deixar rastre.



La Direction des Routes du Sud-Ouest (Dirso) va retirar ahir set vehicles entre l’Hospitalet i Perles et Castelet després de resoldre els impediments jurídics i financers que feien que no poguessin treure els cotxes abans. La prefectura de l’Arieja lamenta tant les molèsties per al medi ambient que constitueix la “proliferació anàrquica de restes de vehicles i dipòsits il·legals de residus”, com per a la seguretat pública, “en la mesura en què es perpetua l’estacionament prolongat d’aquests restes donant sensació d’inseguretat a la població”.