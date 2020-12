La justícia considera que dir “moro de merda” és un insult

Els magistrats del Superior ratifiquen la sentència de Corts, amb condemna de nou mesos de presó

Els magistrats de la sala penal del Tribunal Superior van ratificar ahir que dir “moro de merda” es considera un insult discriminatori i, per tant, racista. Així, van decidir desestimar el recurs d’apel·lació presentat per l’advocat de l’home, el qual sol·licitava l’absolució del seu client, qui va insultar i amenaçar de mort un guarda de seguretat d’un establiment comercial d’Encamp. D’aquesta manera, confirmen la condemna imposada per Corts el mes de juliol, la qual condemna l’home a nou mesos de presó condicional per un delicte major de discriminació.



El lletrat al·legava que l’ara ja condemnat va actuar per nerviosisme, arran de