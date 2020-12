La capital i Escaldes repartiran tests a partir de dissabte

Actualitzada 18/12/2020 a les 06:49

Redacció Andorra la Vella

Andorra la Vella i Escaldes-Engordany començaran a repartir els tests d’antígens d’autocribratge als residents a partir de dissabte. La capital iniciarà la distribució a partir de les 14 hores a l’antiga plaça de braus, situada davant de l’edifici administratiu del Govern. Marsol va indicar que hi ha un total de 21.000 ciutadans que podran recollir les proves diagnòstiques i va recomanar que només hi vagi una persona de la unitat de convivència, per tal d’evitar aglomeracions. Escaldes també té previst començar el repartiment a partir de dissabte al pavelló del Prat Gran fins al dia 24 al matí.



El primer comú a fer el repartiment serà el de Sant Julià, que a partir d’avui distribuirà els tests a la plaça de la Germandat. Els residents podran recollir-les per nuclis de convivència. Canillo també començarà a repartir les proves a partir de demà fins dimecres vinent a la tarda. Es podran recollir a les taquilles de l’edifici del telecabina i a les de a l’aparcament del Tarter.

Encamp repartirà a domicili als ciutadans majors de 70 anys els tests a partir de dilluns, quan també s’habilitaran quatre punts a la parròquia per a la resta de la població.