L'Arieja retira els cotxes cremats i abandonats per contrabandistes a l'RN20

La situació havia generat malestar a l'Hospitalet i de moment s'han retirat set vehicles

Actualitzada 18/12/2020 a les 19:27

Redacció Andorra la Vella

La Prefectura de l'Arieja ha començat a retirar els cotxes cremats i abandonats pels contrabandistes a l'RN20. En els darrers mesos havien crescut significativament, motiu que havia generat malestar a l'Ospitalet, des d'on el seu alcalde va queixar-se d'aquest fenòmen que consisteix a què els contrabandistes de tabac compren cotxes a preus molt barats i després els calcinen i abandonen a la mateixa carretera per no deixar rastre. Avui mateix, la Direction des Routes du Sud-Ouest (DIRSO) ha retirat set vehicles entre l’Ospitalet i Perles et Castelet després de resoldre els impediments jurídics i financers que feien que no poguessin treure els cotxes abans.