El Pas tindrà un alberg provisional per a emergències

Actualitzada 18/12/2020 a les 06:51

Redacció El Pas de la Casa

El Pas de la Casa comptarà amb un alberg de caràcter provisional per ajudar persones que estiguin en situació d’emergència sanitària o afectades per temporals de neu. Així ho van acordar ahir el ministeri de Justícia i Interior amb el comú d’Encamp, mitjançant un conveni que va ser signat pel ministre Josep Maria Rossell i la cònsol major d’Encamp, Laura Mas. El projecte està impulsat i gestionat pel departament de Protecció Civil amb l’objectiu de donar una resposta adaptada i organitzada en cas de necessitar aquest tipus d’equipament en qualsevol part del territori i cerca poder anticipar-se a situacions que puguin requerir-ne l’ús.



L’alberg estarà ubicat al centre esportiu del Pas de la Casa i comptarà amb el suport logístic de la Creu Roja. La capacitat estimada serà de fins a 100 persones i tindrà espais de descans, assistència mèdica, higiene, restauració i lleure, amb el material aportat per Protecció Civil. El comú d’Encamp també va cedir altres espais necessaris per emmagatzemar el material i facilitar una ràpida distribució en cas de ser necessari, i Mas va afegir que “posem a disposició el nostre personal operatiu per a les tasques que es puguin necessitar”.



L’elecció del Pas de la Casa per tal de fer aquest alberg provisional per a emergències no es un fet casual, ja que tal com van exposar fonts properes a les dues administracions, el fet que sigui un punt fronterer, i la particular carretera que uneix la localitat encampadana amb França, el convertien en un punt idoni, especialment de cara a les nevades que es puguin produir durant la temporada d’hivern.

