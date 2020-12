Catalunya permet anar a segones residències i fer viatges reservats

La Generalitat autoritza els desplaçaments de lleure quan es faci en unitat de convivència

Actualitzada 18/12/2020 a les 11:36

Redacció Andorra la Vella

La Generalitat ha anunciat aquest matí noves restriccions fins a l'11 de gener per l'augment de casos de la Covid però amb excepcions atenent a l'època de vacances de Nadal. El govern català limita la mobilitat a la comarca però autoritza els desplaçaments a segones residències, a hotels i a cases rurals que s'hagin contractat sempre que es faci en un grup que formi una unitat de convivència. El vicepresident Pere Aragonès ha precisat que les bombolles no poden fer trobades amb d'altres unitats en aquests viatges i que no es permeten sortides fora de la comarca sense motiu justificat.



La consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha explicat que s'ha equiparat l'Alt Urgell amb Andorra com una única comarca a partir del dilluns 21 de desembre i, per tant, hi ha llibertat de moviments entre les dues zones dins de la mesura de confinament comarcal que s'ha aprovat i que passa a estar vigent a tota la setmana i no només per als caps de setmana com ja s'havia anunciat. El Govern ha destacat que l'assimilació del Principat a la comarca veïna és fruit dels contactes constants que s'han mantingut i ha recordat que per als dies festius de Nadal no hi ha limitació per anar a fer reunions amb familiars o amb gent propera.



Budó ha destacat que en els desplaçaments de lleure d'unitats de convivència s'han de respectar les restriccions vigents al lloc d'origen del grup que viatja amb limitacions com reunions màximes de 6 persones. I ha afegit que com que la gent es voldrà trobar durant les festes es fixa que es puguin fer reunions d'un màxim de 10 persones i amb la barreja només de dues bombolles.



Taxa de reproducció d'1,41

Meritxell Budó ha remarcat que s'han d'aplicar restriccions "per intentar capgirar la situació" perquè si es manté la tendència a l'alça de la pande`mia a Catalunya dels últims dies "estaríem potser a les portes d'una tercera onada". La consellera ha recalcat que la taxa de reproducció se situa avui en 1,41, ahir era d'1,3, augmenta l'índex de positivitat i el nombre de pacients a l'UCI s'estabilitza però no baixa.



Les restriccions imposades inclouen limitació horària a bars i restaurants en dues franges fins a les 15.30 hores i entre les 19 hores i les 23 hores es permet fer servei per emportar. Catalunya manté el toc de queda nocturn des de les 22 hores amb l'excepció del 24 i 31 de desembre que es posposa a la 1 de la matinada i la nit de Reis que començarà a les 23 hores.

