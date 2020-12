Caldea es reinventa i farà un hotel a la torre de vidre el 2023

Actualitzada 18/12/2020 a les 06:52

Caldea projecta convertir la seva emblemàtica torre de vidre en un hotel de 14 plantes i convertir d’aquesta manera l’atractiu en un resort hoteler centrat en el benestar de les persones. Així ho van presentar ahir al matí la cònsol major d’Escaldes-Engordany i presidenta del consell d’administració de Caldea, Rosa Gili, i el director general del termolúdic, Miguel Pedregal, en un acte que va comptar amb l’assistència del cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Turisme, Verònica Canals, i el director d’Andorra Turisme, Betim Budzaku.



Durant la seva exposició, Gili va deixar clar que “el que busquem és oferir una experiència completa i no és en cap cas una competència al sector. Però calia una renovació després de 30 anys”. La cònsol major va recordar que es tractava d’un allotjament que comptaria amb un màxim de 45 habitacions. Per la seva part, Pedregal va destacar que “gran part dels nou milions d’euros que costarà, fins al 75%, s’autofinançarà amb el propi negoci de la companyia”, i va recordar que “Caldea és una empresa plenament sanejada, ja que no comptem amb cap tipus de deute bancari”. A més a més, i pel que fa al seu disseny, va explicar que “les habitacions tindran tota la connectivitat possible i l’aigua termal serà el fil conductor de tota la temàtica”. Pel que fa al retorn, Pedregal va parlar que “a partir del segon any esperem que generi cinc milions d’euros” de rendibilitat econòmica.



Pel que fa als terminis, el director general va exposar que s’espera que les obres estiguin enllestides el 2023. No obstant això, durant el febrer s’ha de celebrar la junta d’accionistes de la Semtee, que ha de donar llum verd al projecte, que encara no és executiu. Gili va explicar que ja s’ha parlat amb els negocis que hi ha a la torre de vidre. Pel que fa a les oficines de Caldea, passaran a la galeria de l’entrada.