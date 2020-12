Un alberg provisional al Pas acollirà persones en situació d'emergència

La instal·lació estarà al Centre Esportiu i constarà d'espais de descans, assistència mèdica i restauració

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, i la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, han signat avui al Pas de la Casa un conveni que permetrà disposar d'un alberg provisional que acollirà de manera temporal a persones que es trobin en situació de risc per les nevades o per emergències sanitàries. L'objectiu és donar una resposta adaptada i organitzada en cas de necessitar aquest tipus d’equipament en qualsevol part del territori, tot i que de moment s’ha prioritzat el Pas de la Casa per les particularitats de la carretera que l’uneix amb França, especialment durant l'hivern.



L'alberg, que estarà ubicat al Centre Esportiu i serà gestionat logísticament per la Creu Roja, podrà acollir fins a 100 persones i consta d’espais de descans, assistència mèdica, higiene, restauració i lleure. El comú d’Encamp ha cedit tmabé altres espais necessaris per emmagatzemar el material i facilitar una ràpida distribució en cas de ser necessari i Mas ha afegit que “també posem a disposició el nostre personal operatiu per les tasques es puguin necessitar".