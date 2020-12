El retard de l’obertura de pistes ha provocat un “increment significatiu” de forans que es dirigeixen a la Creu Roja i a Càritas

La Creu Roja i Càritas ajuden uns 160 temporers sense feina Diversos voluntaris de la Creu Roja organitzant els productes per a les persones que els necessitin. Eduard Piera

Actualitzada 17/12/2020 a les 05:56

Lídia Raventós Andorra la Vella

L’ajornament de l’obertura de les pistes d’esquí i, de retruc, dels negocis associats ha deixat aturats alguns dels contractes previstos per a la temporada d’hivern tant de residents com de temporers. Segons dades facilitades per la Creu Roja i Càritas, actualment hi ha unes 160 persones que han viatjat fins a Andorra amb la voluntat de treballar durant la temporada de neu que requereixen ajuda de les entitats, especialment per necessitats bàsiques com ara l’abastiment de productes d’alimentació i d’higiene personal. En concret, el president de la Creu Roja, Jordi Fernández, va indicar que segons les darreres xifres l’entitat està atenent actualment un total de 214 persones, de les quals 107 són temporeres. “Les últimes setmanes està pujant molt el nombre de persones que atenem i cada dia en rebem més”, va comentar. Una tendència a l’alça que també han notat a Càritas. Des de l’ONG van indicar que “en els darrers dies hem notat un augment significatiu en la sol·licitud d’ajudes de temporers, que s’ha traduït en una cinquantena de persones”.



Les dues organitzacions s’estan coordinant amb el ministeri d’Afers Socials per tal de portar un major control de les persones que requereixen ajuts i per evitar “una millor repartició dels recursos”, en paraules de Fernández, que va considerar que els protocols que s’estan seguint estan funcionant “bastant bé”. En aquest sentit, des de les entitats van considerar que, tot i que cada vegada menys, encara hi ha estigmes i prejudicis a l’hora de demanar ajudes i que sovint els treballadors temporers prefereixen dirigir-se a ells que a Govern, especialment aquells que no tenen regularitzada la situació.



Contractes sense formalitzar

Segons van indicar des de les organitzacions, la majoria de forans que s’hi dirigeixen van arribar amb un precontracte que no s’ha acabat de formalitzar per l’ajornament de l’obertura de pistes. Tot plegat ha provocat que aquestes persones es trobin sense ingressos i la majoria sense estalvis i això també s’ha traduït en dificultats a l’hora de trobar allotjament. Segons va comentar Fernández, malgrat que des d’aquestes organitzacions no es tenen recursos per donar resposta a la falta d’habitatge, “alguns temporers ens han comentat que s’allotgen en pisos en els quals han llogat una habitació però la falta d’ingressos fa que no la puguin pagar i això genera tensions i dificultats”.



Sobre la problemàtica també es va expressar ahir el ministre portaveu, Eric Jover, que va recordar que s’està “treballant estretament amb Càritas i la Creu Roja però també amb el sector econòmic per tal de trobar una flexibilitat que permeti que els treballadors no notin l’ajornament de la temporada d’hivern”. El ministre va afirmar que estan estudiant ajudes específiques per als temporers forans.



Des de la Creu Roja van apuntar que també s’està ajudant més d’un centenar de famílies residents. En aquest sentit, el president de l’entitat va exposar que hi ha perfils de treballadors que s’han trobat en ERTO i que malgrat que tenen uns ingressos, no poden fer front a les despeses a les quals estaven acostumats i acaben sol·licitant un cop de mà a organismes com Càritas o la Creu Roja. “La seva nova realitat fa que no arribin a final de mes encara que segueixin cobrant un sou”, va assegurar Fernández, que augura que si la situació no millora el nombre d’usuaris que atenen seguirà creixent.