La capital retorna les taxes als negocis tancats per la pandèmia

Actualitzada 17/12/2020 a les 06:19

Eduard Piera Andorra la Vella

El comú d’Andorra la Vella ha acordat que aquells negocis que es van veure afectats pels tancaments decretats pel Govern durant la tardor tinguin el retorn de les taxes pagades durant els mesos d’octubre i novembre. Així ho va manifestar la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, que va indicar que seria un procediment “automàtic” i que la corporació el portaria a terme durant el mes de gener. Marsol va posar de manifest que “s’hi podran acollir tots aquells sectors afectats pels tancaments com els hotels, bars, restaurants, però també el comerç, que ha notat que no han pogut venir turistes”. A més a més, la cònsol major va remarcar que “no caldrà que els establiments vinguin a fer cap petició al comú; si es troben en algun dels sectors afectats rebran el retorn”. El cost estimat és de 250.000 euros que se suma als 650.000 d’una acció similar al primer confinament.



D’altra banda, el PS de la capital va tornar a qüestionar ahir els diners que la corporació que encapçala Conxita Marsol està destinant tant al Poblet de Nadal, així com el de l’enllumenat públic. A més a més, remarquen que van fer una petició d’informació sobre la nòria i que dos mesos després no tenen resposta. Per la seva part, Marsol va remarcar que “el PS barreja conceptes” i va afirmar que el Poblet “ha tingut un cost de 283.000 euros”. A més a més, la cònsol va lamentar que l’oposició fes anar l’enllumenat de Nadal per incrementar el cost, “quan són partides diferents, i que aquest any ha costat 30.000 euros menys”.