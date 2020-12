Rebaixada la pena d'expulsió a 5 anys a un traficant

Actualitzada 17/12/2020 a les 11:13

El Tribunal Superior ha reduït la condemna d'expulsió del país a cinc anys a un traficant de cocaïna. D'aquesta manera, els magistrats han estimat de forma parcial el recurs que va interposar la defensa de l'home, qui va al·legar que el període d'expulsió per un termini de 15 anys "era exagerat" tenint en compte que l’acusat està arrelat al país, té parella estable i abans dels fets jutjats no tenia antecedents penals. D'altra banda, el Superior ha desestimat la petició del lletrat per absoldre el seu client del delicte de tràfic de cocaïna. Finalment, el processat, qui va passar dinou mesos en presó preventiva, haurà de complir la part de la condemna que li queda pendent, fins als dos anys i mig, abonat 3.000 euros de multa i no entrar a Andorra durant un lustre.

Els fets es remunten al Nadal del 2018, quan el resident va ser descobert pels agents de la policia arran d’una investigació policial que anava al seu darrere com a sospitós de formar part d’una xarxa de tràfic d’estupefaents. En el moment de la detenció van descobrir que portava set paperines de cocaïna, de les quals una estava apartada en una altra butxaca, que sumaven en el seu conjunt prop de set grams. Després de ser arrestat, la policia va trobar en el seu domicili cinc grams més de cocaïna.