Per contra, 186 persones van trobar feina gràcies al programa de contractació pública

El nombre de gent aturada augmenta un 13,9% durant el novembre Els ministres Gallardo i Jover durant la roda de premsa celebrada ahir. Fernando Galindo

Actualitzada 17/12/2020 a les 06:01

Eduard Piera Andorra la Vella

El nombre de persones registrades al servei d’Ocupació, al tancament del mes de novembre, va incrementar-se en un 13% respecte a l’octubre. Així ho va exposar el ministre de la Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres celebrada ahir. El que en valor absolut significa que un total de 1.011 persones estaven en cerca activa de feina, per les 888 que hi havia durant l’octubre. No obstant això, aquestes xifres encara estan lluny del punt més elevat de desocupació, que es va produir durant la primera onada de contagis de la Covid-19, on es va arribar a les 1.873 persones demandants d’ocupació.



A l’altre costat de la balança, el ministre va posar les 186 contractacions que va dur a terme l’administració, en el marc del programa de contractació pública. Gallardo va exposar que “172 persones s’han contractat directament des del Govern o les administracions públiques; mentre que les 14 restants han estat mitjançant les parapúbliques, altres societats de titularitat pública o entitats sense afany de lucre”. Un altre fet que va destacar el titular d’Economia és que “d’aquestes 186 contractacions fetes, 23 han deixat el programa perquè han trobat feina al sector privat”.



Davant del bon funcionament d’aquest programa, que acaba el 31 de desembre vinent, el Govern en va aprovar ahir la pròrroga fins al 30 de juny de l’any vinent. Cal recordar que la partida que s’ha destinat per fomentar la contractació en el sector públic ascendeix a un total d’1,25 milions d’euros.



D’altra banda, Gallardo va dir que ja s’havien tirat endavant les primeres ajudes per a aquells negocis que van haver de tancar durant la tardor a causa de la pandèmia, com ara bars, restaurants, cafeteries o oci nocturn, que ja no va obrir. Fins al moment de la compareixença, l’executiu havia rebut un total de 283 peticions, de les quals només n’hi va haver 111 que estiguessin correctament complimentades. No obstant això, el titular d’Economia va exposar que es podien corregir per tal de poder optar igualment a l’ajut, esmenant els errors.



El total invertit fins ara puja a 102.208,32 euros, de les bonificacions que estaven correctament presentades, i es divideixen en 96 corresponents al 25% del lloguer, i el cost és de 82.394,24 euros, 11 al 50% (11.612,21 euros) i 7 al 75% del cost del lloguer i un import de 8.201,86 euros.