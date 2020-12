David Aguilar participarà al concurs Lego Masters que s'emetrà a M6

Les emissions començaran el proper dimecres i l'andorrà aspira a un premi en metàl·lic de 20.000 euros

David Aguilar i el seu company Sebastien Sistebane David Aguilar i el seu company a Lego Masters, Sebastien Sistebane.

Actualitzada 17/12/2020 a les 11:52

Redacció Andorra la Vella

David Aguilar, també conegut com a Hand Solo, serà un dels participants del concurs de televisió Lego Masters, que s'emetrà a partir del proper dimecres 23 de desembre a la cadena francesa M6. Es tracta d'un concurs d'experts del muntatge de Lego produït per Endemol Shine, que ja ha triomfat amb aquest programa als Estats Units, Austràlia i al Regne Unit, i ha impulsat altres programes com Big Brother, Operación Triunfo, MasterChef o Tu Cara Me Suena, entre d'altres.



Aguilar formàra parella amb Sebastien Sistebane, i s'enfrontaran a set altres parelles per asipirar a un premi en metàl·lic de 20.000 euros que s'enduran els guanyadors, així com una copa feta amb Lego que acredita els campions de Lego Masters França. El programa durarà dues hores i en total es faran quatre emissions, una per setmana. El plató comptarà amb 2,5 milions de peces i les proves tindran una durada d'entre 8 i 24 hores. "Passi el que passi i sigui quin sigui el resultat, la meva actuació està dedicada a tota la població d'Andorra que tanta estima i suport m'ha donat des que la meva història va començar", indica Aguilar, que afegeix que "és un programa ideal per passar una estona en família envoltat dels fills i segur que els adults treuran a l'infant que tenen dins".