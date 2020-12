Caldea farà un hotel de luxe a la torre de vidre

El cost estimat és de 9 milions d’euros i es preveu que estigui enllestit el 2023

Actualitzada 17/12/2020 a les 13:16

Caldea tindrà un hotel de luxe a la torre de vidre que comptarà amb unes 40 o 45 habitacions. El director general de Caldea, Miguel Pedregal, ha qualificat avui durant la presentació del projecte que és "un pas natural" i ha destacat que l'empresa no compta amb deute bancari i que la inversió "s'autofinançarà al 75% amb el propi negoci". El cost estimat per a la creació de l'hotel és de 9 milions d'euros i es preveu que estigui enllestit el 2023. El director general de Caldea també ha especificat que preveuen estudiar tres o quatre propostes per a l'hotel de luxe i que l'escollida es presentarà abans de l'estiu del 2021. La cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, que també ha estat present en l'acte celebrat als Cinemes Illa Carlemany, ha afirmat que "és una oferta que ve a sumar i no a fer la competència al sector".

