La Massana cobrarà la taxa de gossos el desembre vinent

Actualitzada 16/12/2020 a les 12:59

La Massana ha estat la segona parròquia a aprovar la taxa de gossos, que es cobrarà als propietaris el desembre vinent. Paral·lelament, s'ha establert l'obligatorietat de ruixar els orins amb una ampolla d'aigua i de dur bossa per a recollir els excrements, dues accions que en cas d'incomplir-se implicaran una sanció. Tanmateix, tal com ha indicat la cònsol menor de la parròquia, Eva Sansa, els propietaris hauran de procurar que "els animals efectuïn les deposicions i orinin en els llocs expressament habilitats", és a dir, als pipicans que, ha detallat, "netegem de manera molt curosa i quotidiana". I s'haurà de tenir els animals degudament registrats.



Dins dels canvis en l'ordinació que ha presentat Sansa, també s'ha posat especial èmfasi en la preservació de la natura, per això el comú podrà demanar una fiança per a la neteja i preservació del medi natural als qui demanin d'acampar, a més, les multes podran ser d'entre 501 euros i 1.000. "Hem pogut veure algunes petites incidències al medi ambient i volem controlar les acampades", ha apuntat Sansa.



Pel que fa als comptes, a data 30 de setembre el comú presenta un superàvit de 4,47 milions arran de la "contenció de la despesa" que s'ha fet amb la crisi sanitària. I quant al pressupost per a l'any vinent, han volgut ser "molt prudents pel context tan incert que estem vivint". Així doncs, han previst que les transferències del Govern seran un 10,3% inferiors. Tot i això es preveu una despesa de 13,9 milions perquè s'ha incrementat la recaptació de taxes de construcció un 22%. Entre les inversions més importants per al 2022 destaquen el projecte per eixamplar la carretera dels Plans a Sispony (633.000 euros, millores per al condicionament de l'abocador (263.000) o l'embelliment de l'entrada al Comapedrosa (210.000 euros). La cònsol major, Olga Molné, ha detallat que aquestes són les previsions inicials i que, si la pandèmia evoluciona d'una manera més positiva, es podria anar modificant el pressupost i incloure més inversions.



En el consell de comú també s'ha aprovat una aportació d'1,5 milions d'euros a EMAP, és a dir, Vallnord-Pal Arinsal, per pal·liar els efectes de la pandèmia en el tancament forçat del març i el retard de l'obertura així com per ajudar a finançar inversions dutes a terme a l'estiu i la tardor. Amb la intenció de dotar de més seguretat i de "viabilitat econòmica la societat i d'amortitzar inversions actuals i de futur", el comú ha allargat el conveni del 2049 al 2070.