El PS formularà les preguntes de la ciutadania al consell de comú

Els consellers han presentat dues qüestions que han rebut a través del WhatsApp destinat als habitants

Actualitzada 16/12/2020 a les 20:31

Redacció Andorra la Vella

El PS + Independents d'Andorra la Vella han presentat dues preguntes per a que s'incloguin en l'ordre del dia del consell de comú de la capital que se celebrarà demà. Els consellers han transmès les qüestions que la ciutadania els ha fet arribar a través del grup de WhatsApp que van posar a disposició d'aquests per a formular preguntes i dubtes. En aquest sentit, el PS assegura que han rebut "un nombre significatiu" de demandes amb relació al cost de la campanya de Nadal, inclòs l'enllumenat, el Poblet de Nadal i altres activitats relacionades, i també preguntarà sobre els motius de la contractació de la nòria situada a la plaça de la Rotonda i documents com el contracte amb l'empresa, l'informe d'avaluació de riscos, l'assegurança, i el cost total, entre altres.



L'ordre del dia de la sessió de consell de comú té previst tractar 22 punts, on el més destacat és el pressupost per al 2021 i en el qual els consellers de la minoria afirmen que no han pogut fer propostes.