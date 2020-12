Casa Bauró serà la seu del Raonador

La institució ocuparà l'antic espai de la Biblioteca Nacional

La Biblioteca Nacional romandrà tancada avui Casa Bauró era la seu de la Biblioteca Nacional ARXIU

Actualitzada 16/12/2020 a les 11:43

Redacció Andorra la Vella

La seu del Raonador del Ciutadà serà Casa Bauró i per això la institució ha convocat un edicte per fer les obres de reforma per adequar les noves dependències, segons publica el BOPA. El canvi es farà després de la millora dels espais de l'edifici de la plaçeta Sant Esteve de la capital que ocupava fins a l'estiu la Biblioteca Nacional i que han quedat lliures amb el trasllat a l'antic hotel Rosaleda d'Encamp.



La institució del Raonador està ubicada ara a la nova seu del Consell General i s'havia comentat la possibilitat que pogués traslladar-se a l'edifici de serveis que el comú de la Massana pretenia que hi hagués a Casa Parramon.



Les empreses interessades a participar en el concurs per reformar Casa Bauró han de recollir la documentació a la seu del Raonador del Ciutadà i el termini de presentació d'ofertes finalitza el 28 de desembre.

#1 Rosa

(16/12/20 12:19)