Cap tractament mèdic per la Covid serà obligatori per llei

El temps de pròrroga de les mesures es redueix de tres a dos mesos

Actualitzada 16/12/2020 a les 06:26

Lídia Raventós Andorra la Vella

La comissió legislativa de Justícia i Interior votarà avui les esmenes presentades pels grups parlamentaris a les modificacions de la Llei de sanitat i seguretat pública que introdueixen diversos articles nous que permeten, entre d’altres qüestions, imposar multes per saltar-se el confinament. La majoria i el grup socialdemòcrata han arribat a una entesa que permetrà aprovar tres canvis al text que va presentar el Govern. Una de les modificacions té a veure amb l’article sobre els tractaments per la Covid. Ja es va deixar clar que no s’obligaria ningú a vacunar-se però el text inicial sí que preveia la implementació de “mesures profilàctiques”. Una expressió que generava dubtes als socialdemòcrates malgrat que des de la majoria s’indicava que feia referència a l’ús de mascareta o als gels hidroalcohòlics. En tot cas, finalment s’ha optat per deixar clar en el redactat que no s’obligarà ni a vacunar-se ni tampoc a rebre cap “tractament mèdic” per la Covid.



Un altre canvi que patirà el text a través de les esmenes és que finalment l’extensió de les mesures excepcionals per la pandèmia es farà en blocs de dos mesos. En el text original es preveia que el Govern pogués decretar les accions pertinents per un període d’un mes que podria prorrogar per decret fins a tres mesos. Passat aquest termini si es volia una nova ampliació de temps calia portar la petició al Consell General perquè fos el parlament qui validés les restriccions. Amb la modificació, l’extensió serà de dos mesos i en cas de passar després pel Consell també s’aprovarà una nova pròrroga per períodes de dos mesos cada vegada.



Més enllà d’aquests canvis, el text legislatiu final inclourà altres matisos que no s’havien tingut en compte com ara una menció específica a la necessitat que el Govern sigui transparent amb la informació sobre les infraccions que puguin cometre les empreses o la ciutadania amb relació a les restriccions vigents.



La comissió legislativa pertinent aprovarà demà aquestes modificacions i el projecte de llei serà votat a la cambra dimecres 23 de desembre, abans de l’aturada per les festes de Nadal. En principi, les modificacions han de rebre el suport de la majoria i dels socialdemòcrates i queda el dubte del posicionament de terceravia, que fa pocs dies demanava aplicar l’estat d’emergència durant les festes.



MODIFICACIONS

Els grups acorden introduir un matís a la llei per deixar clar que no es podrà obligar ningú a vacunar-se ni a realitzar cap tractament mèdic per la Covid.



El text final rebaixa a dos els mesos que Govern podrà allargar per decret les mesures excepcionals abans de passar pel Consell General. Les ampliacions aprovades pel parlament també seran per períodes de dos mesos.



La comissió aprovarà demà els canvis i el text legislatiu passarà per la cambra el dia 23.