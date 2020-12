Una alta hospitalària i 32 contagis nous

El nombre de casos actius amb Covid baixa a 579

Actualitzada 15/12/2020 a les 17:52

Redacció Andorra la Vella

La pandèmia de coronavirus deixa avui un pacient menys ingressat a l'hospital i 32 positius més després de tres jornades fregant els cinquanta infectats. El total de casos augmenta a 7.414, dels quals 6.556 contagis s'han detectat des del 13 de juliol, segons ha informat Salut. L'ocupació a l'hospital amb malalts de la Covid baixa a 18 afectats, amb tres ingressats a l'UCI i un d'ells amb ventilació mecànica, com ja succeïa ahir.



El nombre de malalts actius baixa en 18 fins a 579 en total. I el d'altes suma avui mig centenar d'afectats que incrementen el total a 6.756 persones, de les quals 5.951 corresponen a la segona onada.



Menys afectació escolar

L'afectació del virus entre la població escolar ha disminuït respecte ahir amb el desconfinament d'una de les classes que estava totalment aïllada i de dues amb part dels alumnes confinats a casa. Salut ha informat que hi ha 11 grups educatius a domicili sense classes presencials pels positius detectats a l'aula i una dotzena amb algun alumne aïllat per contagi del SARS-CoV-2. Un total de 49 aules resten en vigilància passiva, el que no afecta al desenvolupament habitual de l'ensenyament a l'escola.