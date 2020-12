La indústria tecnològica reclama una major cultural industrial

El sector clou el cicle de taules rodones organitzades per la CEA i BancSabadell d'Andorra

El sector de la indústria tecnològica ha estat el darrer a prendre la paraula al cicle organitzat per la CEA i BancSabadell d'Andorra 'El Futur a Debat'. En l'última sessió, que ha tingut lloc aquest matí, han participat la directora general de Tag Systems -empresa dedicada a la fabricació de targetes intel·ligents-, Assumpció Majoral, i el president de NiceTech -que basa el seu model de negoci en una patent que permet congelar i conservar durant anys un aliment fresc sense afectar la seva estructura molecular-, José María Roger.



Els representants de sector han reclamat una major cultura industrial, agilitat en la presa de decisions del sector públic i un acord d’associació amb la Unió Europea que garanteixi la participació d’Andorra al mercat interior tot preservant els avantatges competitius del país. A més, han destacat que la indústria tecnològica s'ha posicionat com un dels pols de diversificació del teixit empresarial del país, especialment després de l'impacte de la crisi sanitària, però han recalcat la seva demanda perquè aquesta diversificació es consolidi.



A més, han assenaylat que veuen potencial per a aquest sector a Andorra, perquè els avantatges fiscals i d’entorn econòmic i social són molt evidents. Ara

bé, tal i com ha afirmat Roger, “a Andorra no hi cap qualsevol tipus d’indústria”, sinó que cal apostar per sectors amb alt valor afegit i amb un component tecnològic. “A la indústria actual el talent és més important que la maquinària”, ha indicat el president de NiceTech.



Entre les assignatures pendents, els representants del sector industrial han destacat la necessitat d’una major presència de l’anglès a l’administració pública i al teixit empresarial del país en general, una millora constant de les infraestructures de comunicació, una major agilitat administrativa i una millor professionalització i control de les persones i empreses que es dediquen a l’atracció i tramitació de la inversió estrangera.