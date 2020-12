L'IPC cau una dècima respecte a l'octubre

La variació anual ha estat del -0,1%

Actualitzada 15/12/2020 a les 13:20

Redacció Andorra la Vella

L'índex de preus de consum (IPC) del novembre ha baixat una dècima respecte al mes passat, segons les dades facilitades pel departament d'Estadística, i la variació anual ha estat del -0,1%. Pel que fa a les xifres comparades amb el novembre de 2019, el grup "vestit i calçat" ha patit una davallada de set dècimes, situant-se al 3,3%, mentre que el de "begudes alcohòliques i tabac" ho ha fet amb una disminució d'un punt i dues dècimes, situant-se al 2,0%, i el d'alimentació i begudes ha caigut is dècimes, situant-se a l'1,7%. Per contra, el grup d'esbarjo, espectacles i cultura, així com ensenyament, han tingut un efecte positiu en la variació amb un punt i set dècimes més que el novembre del 2019, així com el de Salut que s'ha situat a l'1,3%, una dècima més.



La inflació subjacent, és a dir la variació de l'IPC sense tenir en consideració els productes energètics i els productes frescos, s'ha situat en el 0,7%, vuit dècimes superior a la registrada al mateix mes de l'any passat.

#1 Joan

(15/12/20 14:51)