França aixeca el veto a la venda de tabac

Actualitzada 15/12/2020 a les 05:52

ELS COMERCIANTS ESPEREN QUE A PARTIR DE DEMÀ LA SITUACIÓ ES PUGUI NORMALITZAR

Els comerciants de tabac del Pas de la Casa respiren una mica més alleujats després de l’anunci que va fer ahir el cap de Govern, Xavier Espot, que l’única limitació per traspassar el producte tabaquer cap a França és la de 300 cigarrets que marca la franquícia establerta a l’acord duaner amb la Unió Europea del 1990. En aquest sentit es va expressar el president de l’Associació de Comerciants de Tabac, Raül Calvo, que va comentar que “esperem que a partir d’avui tot es normalitzi, perquè després del que ha passat els darrers dies incertesa n’hi ha”.



Des del primer moment que es va produir la restricció a dos paquets, al·legant que només es podia comprar material de primera necessitat, Calvo ja s’hi va mostrar en contra i va afirmar que “no es pot limitar, Andorra té un acord duaner que estableix el límit de tabac que es pot comprar i passar per la duana de manera legal, que és d’un cartró i mig”.



Un altre dels factors que han de contribuir a fer que els comerciants de la localitat fronterera puguin anar recuperant els nivells de venda i que la situació es normalitzi és l’aixecament del confinament a França, que té lloc avui. Així doncs, qualsevol persona que resideixi més enllà de l’Arieja i dels Pirineus Orientals ja pot creuar el veí del nord per arribar fins a Andorra sense cap altra restricció que el cobrefoc.

La quantitat de tabac que els francesos que visitin Andorra podran comprar torna a ser d’un cartró i mig, que és la quantitat que estableix la franquícia en el marc de l’acord duaner que Andorra va signar amb la Unió Europea el 1990, i no la restricció a dos paquets que les autoritats franceses estaven manifestant a tota aquella persona que creuava la frontera francoandorrana del Pas de la Casa. Així ho va exposar el cap de Govern, Xavier Espot, durant una roda de premsa celebrada ahir, en la qual va afirmar que “la ministra d’Afers Exteriors m’acaba d’informar que l’ambaixador francès ja ha comunicat les instruccions per seguir aplicant les franquícies establertes; tindrem un retorn a la normalitat en la qüestió del tabac”, fet que a la pràctica vol dir que els francesos que viatgin fins a Andorra per comprar tabac podran creuar de manera legal per la frontera fins a 300 cigarrets.Cal recordar que durant el cap de setmana passat als visitants francesos que creuaven fins al Pas de la Casa diferents controls policials els feien saber que, tot i poder moure’s i anar a comprar a Andorra, només podien adquirir productes de primera necessitat, i que en el cas del tabac es considerava que només eren dos paquets els que podien entrar en aquesta definició. Aquesta situació va causar sorpresa i enuig entre els comerciants de la localitat fronterera, que no eren coneixedors que pogués existir aquesta normativa i que veien en la seva eventual aplicació una trava més per remuntar les vendes, molt tocades després del confinament que hi va haver a França durant tot el mes de novembre i que va deixar la localitat encampadana gairebé sense activitat comercial, quan és un dels centres neuràlgics del comerç al Principat. El mateix cap de Govern va admetre que l’executiu tampoc tenia constància que existís aquesta directriu. Espot va explicar que “no coneixíem la limitació dels dos paquets de tabac i tampoc ho sabien les autoritats franceses. Hem parlat amb l’ambaixada i amb la tacher d’atenció duanera que es troba adscrita a l’ambaixada a Madrid i tots desconeixien que hi hagués una instrucció en aquest sentit”.Davant d’aquesta situació, el cap de Govern va dir que ja s’havia contactat amb l’ambaixada de França per tal de “conèixer d’on venien aquestes directrius”, i va recordar que malgrat que hi pogués haver alguna ordre en sentit limitador de la quantitat de tabac legal per creuar la frontera el que “preval és l’acord duaner”. La situació, però, es va poder resoldre mitjançant la via diplomàtica i els contactes que va mantenir la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, amb l’ambaixador de França, Jean-Claude Tribolet, van acabar cristal·litzant ahir a la tarda gràcies al retorn a la normalitat.