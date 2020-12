El PS demana el nombre d'atencions a salut mental

Susanna Vela remarca que aquests transtorns han de ser una prioritat per la pandèmia de la Covid-19

El PS ha demanat l'evolució de les dades d'atenció a salut mental en una pregunta parlamentària perquè considera que la pandèmia de la Covid-19 ha de situar com una prioritat aquest tipus de malalties. La consellera Susanna Vela ha sol·licitat la informació detallada del nombre de pacients atesos el 2018 i el 2019 dividits per infants, adolescents i adults i la mateixa informació sobre aquest any.



Vela recorda en la pregunta que els psicòlegs han fet públic el desacord amb el ministeri pel pla de salut mental i que desconeixen quin encaix tenen aquests professionals en la cartera de serveis. I per això demana quina és la planificació que es preveu per integrar-los en el model que ha dissenyat Salut.



La consellera pregunta també per la quantitat de professionals que treballen a l'àrea de salut mental i si s'han previst incorporacions i canvis en l'estructura actual darrerament.