L'ambaixada francesa insta a retirar la limitació de dos paquets

Tribolet ha comunicat les instruccions a la duana per restablir el límit després del neguit del cap de setmana, que també va arribar al Govern i a les autoritats franceses

Actualitzada 14/12/2020 a les 19:13

Redacció Andorra la Vella

L'ambaixador de França, Jean-Claude Tribolet, ha donat instruccions a les autoritats de la duana francesa per restablir el limit de paquets de tabac per la frontera a 300 cigarretes per persona. Aquesta ordre arribar després del neguit generat durant el cap de setmana, quan es van aturar a tots els turistes que creuaven cap a França mirant que només tinguessin dos paquets de tabac.



El cap de Govern, Xavier Espot, ha explicat aquesta tarda durant la roda de premsa de l'actualització sanitària que "desconeixíem que hi hagués aquesta limitació" i ha indicat que "tampoc ho sabien les autoritats franceses amb les que vam parlar, tant l'ambaixada francesa com l'oficina de representació del Copríncep". Seguidament ha explicat que estaven investigant juntament amb les institucions de França l'origen d'aquesta instrucció, que no conisderen de correcta aplicació perquè "preval l'acord duaner de la UE".



Uns instants després, en plena roda de premsa, el cap de Govern ha rebut un missatge de la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, en la qual li confirmava que Tribolet havia donat les instruccions pertinents per restablir el limit del tabac tal i com estava situat anteriorment.