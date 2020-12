La capital ofereix el Fener II per fer el laboratori nacional

Actualitzada 14/12/2020 a les 05:56

EL MULTIFUNCIONAL TAMPOC S'ATURA

L’edifici multifuncional i el telefèric fins a Carroi són els altres dos projectes estrella del comú que lidera Conxita Marsol. Pel que fa al primer, només ha passat momentàniament a segon terme a l’espera, segons les mateixes fonts, que dimecres vinent el Consell s’aprovi el pressupost per a l’any vinent. El multifuncional és de les poques infraestructures que es mantenen a la llei després de la forta i generalitzada retallada per fer front a les enormes despeses de la pandèmia. La partida és de 100.000 euros per als estudis preliminars que el comú té intenció d’exprimir al màxim.

Andorra Telecom i el comú d’Andorra la Vella insisteixen que en les negociacions pels terrenys de la plaça The Cloud hi ha total sintonia i l’acord es tancarà abans de final d’any, tot i que la corporació local hi ha introduït a última hora una nova variable. Al contrari de l’operadora de telefonia, no vol ni sentir a parlar d’una permuta de solars i el que proposa és establir un conveni de col·laboració, segons fonts properes al comú, la qual cosa es tradueix que està disposat a cedir, que no intercanviar, una part del pàrquing Fener II sempre que es destini a un projecte d’interès de país. I és aquí on entra la construcció de la seu del futur laboratori epidemiològic nacional. Una infraestructura per a la qual cediria d’immediat l’espai i que pren tot el sentit quan ens trobem en plena pandèmia del coronavirus. La proposta que defensa la corporació es basa en el que es coneix com a dret a superfície, que comporta “deixar” un terreny de la seva propietat per destinar-lo a un projecte concret i pactat. En el supòsit que es canviï el comú pot suspendre l’acord i recuperar el solar. El conveni que vol amb Andorra Telecom seria similar al que va tancar el març passat amb el Govern per a la construcció de pisos socials a la Borda Nova. En definitiva, la titularitat de la parcel·la no canvia de mans.El comú considera que no ha de permutar cap terreny per obtenir l’espai per a les dues places, davant i darrere de la nova seu de l’operadora, perquè es destinarà exclusivament a ús públic. Dels 1.000 metres quadrats, uns 200 provindrien de l’intercanvi, a la part de l’avinguda Meritxell i 1.700 més a l’altre extrem de la zona, dels quals prop de 400 són els que passarien a ser de la corporació en el moment en què es tanqui l’acord. Alhora, des del comú es planteja l’interrogant sobre qui hi sortiria perdent en el cas que per resoldre les possibles desavinences s’hagués de recórrer a peritar la hipotètica permuta. El fet que els terrenys es destinin a ús públic impedeix al comú construir-hi res, mentre que la companyia telefònica es reserva tot el subsol on s’ha projectat instal·lar un auditori i un aparcament per a uns 25 vehicles.Un altre dels factors que s’han posat sobre la taula en aquest últim tram de la negociació és la necessitat de aclarir qui és el veritable propietari dels terrenys de la plaça The Cloud, Andorra Telecom o el Govern. La zona contigua amb l’avinguda Meritxell és la que no presentaria dubtes perquè pertany a l’operadora, però la part del darrere no està tan clar. L’administració central va cedir el solar de l’antiga caserna de bombers a la companyia per a la construcció d’un edifici singular i emblemàtic: The Cloud. Ara bé, un cop es va descartar el projecte i s’hi ha de donar un altre ús caldrà comprovar com ha quedat la titularitat del terreny. El comú considera que no hi ha cap dubte i, en realitat, amb qui s’ha de tancar l’acord és amb Govern. Ara bé, amb independència de qui sigui el propietari dels terrenys, les dues parts implicades tenen clar que de cap manera es pot renunciar al projecte perquè tots hi surten guanyant, i el primer el comú.Andorra la Vella s’assegura dos espais públics de grans dimensions en una de les zones més cèntriques i cares de la parròquia. Alhora si finalment tira endavant el laboratori epidemiològic al pàrquing del Fener II gaudirà dels avantatges de tenir una infraestructura singular a la capital. La nova seu d’Andorra Telecom es construirà en una zona singular revaloritzada pels nous equipaments, cosa que beneficiarà la companyia. Ambdues parts són conscients que com en tota negociació hauran de fer concessions perquè la proposta és irrenunciable. El que no està tan clar és qui haurà de cedir, no permutar, més.després de desestimar construir The Cloud marca l’inici de l’estira i arronsa entre el comú i Andorra Telecom per la titularitat de la zona.s’articularà al voltant de dues places a banda i banda de la nova seu d’Andorra Telecom, que s’enretirarà 12 metres de l’espai inicial. A l’altre extrem hi haurà una pantalla tecnològica davant l’edifici actual.