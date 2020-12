El Consell d'Infants ha exposat les seves propostes a la cònsol major, Rosa Gili, de manera telemàtica

El consell d'infants d'Escaldes Els representants del comú durant el Consell d'Infants telemàtic Comú d'Escaldes-Engordany

Actualitzada 14/12/2020 a les 19:30

Redacció Andorra la Vella

El Consell d'Infants d'Escaldes ha fet avui les seves propostes de manera telemàtica a la cònsol major de la parròquia, Rosa Gili, i al conseller de Joventut, Joao Lima. Els representants de l'Escola andorrana, l'Escola francesa, la Sagrada Família i el col·legi Maria Moliner, nomenats formalment per Gili, han manifestat la necessitat de treballar aspectes relacionats amb el medi ambient, com la reducció de l'ús de l'energia elèctrica, més conscienciació pel reciclatge, i amb la mobilitat per la parròquia a través de la millora les voreres, els passos de vianants, i l'adequació dels accessos a persones amb discapacitat funcional. Els infants també han proposat fer més campanyes de solidaritat per a la recollida de diners destinats a persones que ho necessitin i treballar en la conservació i dinamització dels parcs amb més rètols, reparar desperfectes, nous jocs com llits elàstics i la creació d'un espai per exposicions i altres activitats, entre altres. Gili i Lima han pres nota de totes les propostes i s'han compromès a estudiar-les per donar-los una resposta i dur a terme aquelles que siguin viables.