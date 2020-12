El Govern pagarà el 40 per cent dels exàmens del Batxillerat Internacional

Actualitzada 14/12/2020 a les 06:28

El Govern subvencionarà el 40 per cent de les matrícules corresponents a les proves de Batxillerat Internacional. El Batxillerat Internacional (IB) és una fundació sense ànim de lucre fundada a finals del 1968 que es basa en un ensenyament per competències i un plantejament plurilingüe. L’enfocament pedagògic és molt proper al que es desenvolupa al sistema andorrà, pel qual el 2019 l’Escola Andorrana de batxillerat va rebre el certificat d’autorització de l’Organització del Batxillerat Internacional per oferir el programa del diploma. Els vuit alumnes que van iniciar l’any passat aquests estudis es podran examinar a final de curs per obtenir la qualificació internacional.



Tanmateix, l’executiu també va aprovar el pla d’estudis del programa de doctorat de la Universitas Europaea IMF. Els plans d’estudis compten amb l’acreditació favorable de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior. El programa té com a finalitat la formació avançada i especialitzada dels doctorands en les tècniques d’investigació, així com l’elaboració i la defensa d’una tesi doctoral consistent en un treball original i inèdit de recerca. El programa consta de dos períodes: un de formació inicial i l’altre, de recerca doctoral.