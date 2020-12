Detinguda una dona per agredir a la filla menor de la parella

Un altre home va ser arrestat per una agressió al seu propi fill menor

Actualitzada 14/12/2020 a les 12:32

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir el passat dissabte a la nit a una dona de 32 anys com a presumpte autora d'un delicte contra la integritat física en l'àmbit domèstic. Una patrulla va ser requerida a un domicili de la capital per una disputa familiar, i una vegada van arribar al lloc, els agents van constatar que hi havia hagut una agressió per part de la dona a la filla menor de la seva parella. Una detenció similar es va produir ahir a la nit, quan un home de 39 anys va ser arrestat per una agressió al seu fill, que també és menor.



Aquestes van ser dues de les 17 detencions que es van produir durant la setmana passada, de les quals onze corresponen a persones que van conduir sota els efectes de l'alcohol o les drogues. Un resident de 66 anys va arribar a marcar el passat dimarts a les 22 h una taxa de 2,33 g/l després de tenir un accident amb danys materials.



D'altra banda, una dona i un home de 43 i 33 anys van ser detinguts dilluns passat per un presumpte delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. Un dia abans, el servei d'Immigració va rebre una sol·licitud per a l'obtenció d'una autorització de residència i treball de la dona per reagrupament familiar amb l'home. Una vegada es va verificar la documentació, es va detectar que el document dels antecedents penals del seu país d'origen és fals, així com el certificat de matrimoni, motiu pel qual es va procedir a la detenció d'ambdós. Finalment, també es va detenir una dona no resident de 36 anys per desobeir una ordre d'expulsió administrativa.