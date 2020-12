El ministre Rossell explica que enguany s'han detingut 86 persones a l'interior del país per delictes de salut pública, menys que l'any passat

Controls antidroga amb gossos a les sortides de centres escolars Els ministres Rossell i Filloy davant les comissions legislatives Fernando Galindo

Actualitzada 14/12/2020 a les 17:38

Dolors Moreno Andorra la Vella

Els voltants dels centres escolars tindran controls antidroga amb gossos capaços de detectar la presència d'estupefaents. Així ho ha explicat avui el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, en la compareixença conjunta amb el titular d'Afers Socials, Víctor Filloy, uns controls que s'intensificaran al gener. Rossell ha recordat que ja hi havia un pla de controls en centres escolars, d'esbarjo i d'oci, però que s'havia ajornat a causa de la pandèmia. El ministre també ha donat les dades de detencions i les relatives a salut pública, que han baixat respecte l'any anterior i especialment a les fronteres. Aquest any s'han detingut 86 persones per aquest motiu a l'interior del país, 13 al riu Runer i 4 al Pas de la Casa.



Rossell i Filloy també han explicat les estadístiques i les accions dutes a terme en relació a la violència de gènere i les actuacions del grup de delictes tecnològics, que estan experimentant un creixement. Rosell ha indicat que aquest any s'han comptabilitzat 23 casos d'extorsió de tipus sexual mentre que l'any passat en van ser 12.

