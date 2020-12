Augmenten els missatges per robar comptes de WhatsApp

Les víctimes reben un text on se'ls demana que enviïn un codi de verificació de sis dígits

Actualitzada 14/12/2020 a les 13:14

Redacció Andorra la Vella

Molts usuaris estan rebent missatges per WhatsApp de contactes que en realitat són intents de robatori per a suplantar la identitat, una pràctica que segons ha fet saber Andorra Telecom al Diari augmenta durant les festes de Nadal i a l'estiu. La víctima envia, sense saber-ho, un missatge on sol·licita als seus contactes que li facin arribar urgentment el número de verificació de sis dígits, i si la persona fa cas al missatge roben també el seu compte de WhatsApp i li suplanten la identitat, un fet que pot arribar a ser molt perillós pel mal ús que es pot fer d'aquesta.



Andorra Telecom recorda que en cas de sospitar que una altra persona està fent ús del compte de WhatsApp sense permís s'ha de notificar a familiars i amics i tornar a registrar-se a l'aplicació amb el número de telèfon. Una vegada s'ingressi amb el codi de verificació nou, la sessió de la persona que tenia accés al compte es tancarà automàticament i ja no podrà tornar a fer-lo servir. La parapública detalla també que per més seguretat es pot activar una verificació en dos passos a través de l'aplicació de missatgeria instantània al menú Configuració / Compte / Verificació en dos passos / Habilitar.